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Главная » Мир » Видео Американка взобралась на Статую Свободы, протестуя против политики Трампа

Видео Американка взобралась на Статую Свободы, протестуя против политики Трампа

<span class="label red">Видео</span> Американка взобралась на Статую Свободы, протестуя против политики Трампа
Фото: USA Today

Правоохранители эвакуировали всех посетителей острова Свободы

05.07.18 27
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Полиция Нью-Йорка задержала женщину, забравшуюся на постамент Статуи Свободы в знак протеста против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times.

Протестующую зовут Тереза Окуму, она является активисткой движения Rise and Resist. Женщина заявила, что не спустится вниз, пока не отпустят всех детей, имея в виду политику "нулевой толерантности", в результате которой детей нелегальных мигрантов разделяют с родителями на границе США.

Инцидент произошел днем 4 июля, когда в США отмечается День независимости. В праздник Статую Свободы посещает повышенное число туристов и жителей Нью-Йорка. Из-за происшествия полиции пришлось эвакуировать всех посетителей острова Свободы, на котором располагается памятник.

Сотрудники полиции около трех часов безуспешно вели переговоры с протестующей, после чего сами забрались на постамент и задержали ее.

Напомним, актрису Сьюзан Сарандон арестовали в столице США во время акции протеста против антииммиграционной политики президента Дональда Трампа. 

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