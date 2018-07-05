Археологи обнаружили два древних дома возле пирамид Гизы в Египте. В них, возможно, жили должностные лица, ответственные за обеспечение продовольствием для военизированных формирований более 4500 лет назад. Об этом пишет Live Science.

Жилища были найдены в древнем порту в Гизе, который процветал во время строительства пирамида Менкаура (Менкаур был фараоном примерно с 2490 года до н.э. до 2472 года до н.э.)

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В одном из домов мог жить чиновник, который курировал содержание и убой животных для еды. В другом доме, вероятно, жил жрец. Его резиденция была соединена с пивоварней и хлебопекарней. Рядом с раскопанными постройками находились казармы, в которых жили около 1000 представителей древнеегипетских военизированных формирований. Археологи считают, что производимая поблизости еда предназначалась для них, а также, возможно, передавалась строителям пирамид.

Современные ученые подсчитали, что для прокормления такого количества человек, ежедневно требовалось 877 кг пшеницы и большое количество мяса.









Фото: Live Science

Ранее археологи во время раскопок возле города Сан Эль-Хагар в Египте обнаружили руины древнеримской бани.