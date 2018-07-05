Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВистыКСО_рабочее название
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВистыКСО_рабочее название
Главная » Мир » Госдума разрешила принудительную госпитализацию россиян в психбольницы

Госдума разрешила принудительную госпитализацию россиян в психбольницы

Госдума разрешила принудительную госпитализацию россиян в психбольницы

Это будет происходить по заявлению прокурора

05.07.18 251
100

Госдума России приняла в третьем чтении закон о принудительной госпитализации в психбольницу.

Как сообщает ИА REGNUM, прокурор получает право подавать иск в суд о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке.

Прокурор также сможет подавать иски о продлении срока принудительной госпитализации страдающего психическим расстройством, а также о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

Напомним, врач-гинеколог Наталья Лелюх рассказала Фокусу о том, как медицинское сообщество воспринимает врачебные ошибки и к чему приводит их игнорирование

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Россиянин разлил ядовитую жидкость в аэропорту ТбилисиПольский премьер считает политику России главной угрозой будущему ЕСРоссию обязали рассчитаться по долгам СССР
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4545
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58670
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6469
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8892
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11366
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13725
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3675
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19566
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4054
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9283
  1. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 10016 / 10617
  2. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 2436 / 3044
  3. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 1360 / 3030
  4. В Украине изменили правила выезда детей за границу 1282 / 1468
  5. Крымский мост охраняют с воды, земли и неба 1265 / 1482
  6. Киевлянам на три дня отключат воду 1188 / 1276
  7. "Власти" Крыма продали украинские санатории 1173 / 1355
  8. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 1024 / 10252
  9. На пороховой бочке Европы. Почему Украина рискует, делая ставку на Сербию 909 / 1051
  10. В Египте раскопали "военную кухню" времен строительства пирамид 885 / 1028
  1. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 17 / 10617
  2. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8 / 4318
  3. На вес золота. Как миграция и новые технологии меняют рынок труда в Украине 7 / 1280
  4. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 6 / 3044
  5. На пороховой бочке Европы. Почему Украина рискует, делая ставку на Сербию 4 / 1051
  6. Проект Конституции: власть на местах передадут префектам (документ) 4 / 552
  7. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 3 / 19566
  8. Контрабанда сигарет 3 / 15222
  9. Когда улететь не получается. 10 советов настрадавшемуся туристу 3 / 232
  10. Депутаты приняли закон о независимых набсоветах в госбанках 3 / 745
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.