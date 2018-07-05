Госдума разрешила принудительную госпитализацию россиян в психбольницы

Это будет происходить по заявлению прокурора

Госдума России приняла в третьем чтении закон о принудительной госпитализации в психбольницу.

Как сообщает ИА REGNUM, прокурор получает право подавать иск в суд о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке.

Прокурор также сможет подавать иски о продлении срока принудительной госпитализации страдающего психическим расстройством, а также о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.

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