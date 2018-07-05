Сила убеждения. Как США и их союзники могут добиться смены власти в Венесуэле

Только патриоты из армии могут восстановить законную конституционную демократию в Венесуэле. Задача США и их союзников — убедить офицеров низшего и среднего звена спасти свою страну от бездны, говорится в публикации Foreign Policy

Теперь, когда венесуэльский автократ Николас Мадуро срежиссировал свое переизбрание, которое разумные наблюдатели осудили как сфальсифицированное, невозможно сказать, как долго он останется на своем посту. Но США и их союзники должны заложить основу для того, чтобы оставшиеся части венесуэльского правительства не подчинялись Мадуро, принимая его решения.

Почти два десятилетия венесуэльцы страдали от ползучего авторитаризма и крупномасштабной экономической бесхозяйственности. Более того, на фоне сообщений о низкой явке избирателей на срежиссированные выборы и нарастании военных разногласий очевидно, что режим Мадуро "дал течь", как сказал в мае Хуан Круз, старший директор Совета национальной безопасности по делам западного полушария на экспертной дискуссии, организованной Советом Северной и Южной Америки.

Но если время и истекает, не очень понятно, для кого: для режима Мадуро или для тех, кто борется за восстановление демократии в этой погрязшей в невежестве стране? В конце концов, Куба, служащая идеологическим наставником Мадуро, продемонстрировала, что стратегия вытеснения недовольных и подчинения остальных в сочетании с кое-как организованной дисфункциональной экономикой, может поддерживать авторитарный режим на протяжении десятилетий.

Таким образом, возникает вопрос, как написано в редакционной статье New York Times: "Как избавиться от г-на Мадуро, прежде чем он уничтожит свою страну?".

Во-первых, мы должны признать, что кризис в Венесуэле не может быть разрешен с помощью диалога или дипломатии. На данный момент очевидно, что режим Мадуро не намерен вести переговоры об отходе от власти и только пользуется возможностями для маневра, чтобы выиграть время.

Во-вторых, мы должны признать, что единственный институт, способный вызвать реальную политическую смену власти в Венесуэле, — это венесуэльские военные. Как пишет Economist: "Будущее [Мадуро] будет решаться вооруженными силами, а не непосредственно народом. Если они откажутся поддерживать свой переживающий трудные времена режим, перемен не придется долго ждать. Если же нет, голод и репрессии будут продолжаться".

Кризис в Венесуэле не может быть разрешен с помощью диалога или дипломатии

Конечно, никто не хочет видеть регресс Латинской Америки к мрачному средневековью, где военные перевороты являются нормой, за счет гражданского правления и демократии. Но важно отметить, что определение венесуэльских военных как единственного логического фактора перемен не означает предложение государственного переворота. Дело в том, что переворот уже произошел — его совершил Мадуро и его кубинские советники против конституции страны. Только патриоты из армии могут восстановить законную конституционную демократию.

Возможно, старший офицерский корпус был заменен друзьями режима и теми, кто причастен к незаконному обороту наркотиков, но вооруженные силы не монолитны. Многие из низшего состава подвергаются тем же лишениям, что и население в целом, тогда как коррумпированные генералы все богатеют. Что-то должно сломаться.

Таким образом, США и сторонники демократии из-за пределов страны должны убедить эту некоррумпированную часть венесуэльских военных, что они несут уникальную ответственность за спасение своей страны от бездны, поддержку конституционного порядка, выполнение своих клятв о защите жизни каждого венесуэльца и открытие пути к политической, экономической и социальной реконструкции своей страны.

Разумеется, ожидание того, что военная группировка сменит нынешний режим и восстановит демократию, влечет за собой риск — но это показатель отчаянного положения, в котором оказалась Венесуэла. В идеале Куба могла бы предложить убежище нынешним лидерам режима и другим преступникам, а пришедшая к власти фракция могла бы провести новые выборы в течение года. (Учитывая, что латиноамериканские военные раньше уступали президентские дворцы и уходили в казармы, маловероятно, что военная фракция будет стремиться постоянно управлять, кроме того, совершенно не очевидно, что им захочется разбираться с экономическими затруднениями страны).

Администрация Трампа, безусловно, делает свою часть работы по делегитимизации режима Мадуро: применены санкции к приблизительно 70 венесуэльских чиновников и издан ряд исполнительных распоряжений, которые закручивают экономические гайки в отношении режима Мадуро. Также было ясно, что еще много таких мер находятся в стадии разработки. Теперь Администрация должна действовать более агрессивно — наложить санкции на еще большее число венесуэльских должностных лиц в правительстве и армии.

Никто не хочет видеть регресс Латинской Америки к мрачному средневековью

Нарушители демократических норм и прав человека, особенно должностные лица нижнего ранга, могут не почувствовать воздействие от отказа в выдаче виз или запрета на доступ к финансовой системе США. Однако международные санкции накладывают позорное клеймо и устраняют анонимность, за которой такие люди обычно скрываются. Раскрытие их имен и лиц на родине и на международном уровне заставит должностных лиц всех уровней думать о правовых и репутационных последствиях, прежде чем продолжать участвовать в недемократических действиях или применении насилия против своих сограждан.

Администрация Трампа должна также создать межведомственную стратегическую коммуникационную группу по Венесуэле, целью которой будет донесение до целевой аудитории в Венесуэле доказательств озабоченности США глубиной преступностью и коррупцией в рядах режима. Когда-то миллионы венесуэльцев доверились проекту чавизма, потому что им сказали, что нефтяные богатства страны будут распределяться более справедливо. Сегодня ими управляет не что иное, как преступная тайная организация, более озабоченная защитой своих неправедно нажитых оффшорных счетов, чем благосостоянием народа, интересы которых когда-то обещала представлять.

Страны региона также должны активизироваться. К их чести, некоторые так и делали, но им нужно делать больше. Они должны следовать примеру Панамы — выходить за рамки разговоров и запрещать коммерческие связи с венесуэльскими гражданами и компаниями, относительно которых правительство Панамы определило "высокий риск" отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, они должны запретить высокопоставленным венесуэльским чиновникам приезжать в свои страны по государственным делам или за покупками, или отправлять детей за границу для получения образования.

Более агрессивно распространять свидетельства того, как нынешний режим предает венесуэльский народ, в сочетании с угрозой постоянного усиления санкций против правительственных чиновников, участвующих в репрессиях, — вероятно, наилучший вариант стимулирования позитивных событий в Венесуэле.

Конечно, никаких гарантий нет, но это не повод для самоуспокоенности. Самый худший вариант — позволить укрепиться еще одному репрессивному авторитарному режиму в полушарии, что действительно означало бы возвращение в темные века в Северной и Южной Америке. То, что все крупные страны региона признают это — пусть не всегда последовательно, – это серьезное достижение. Но пришло время перейти на следующий уровень. Дипломатическая и экономическая изоляция является мощным инструментом, особенно в Северной и Южной Америке, где страны не любят отставать от общей позиции. Это также мощный инструмент для сосредоточения умов венесуэльских патриотов, которые находятся в уникальном положении, чтобы сделать что-то для исправления ситуации.

Хосе Карденас исполнял обязанности помощника администратора по Латинской Америке в Агентстве США по международному развитию в администрации Джорджа Буша — младшего.

По материалам: Foreign Policy