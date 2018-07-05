Британия раскрыла свою версию таможенных отношений с ЕС после Brexit

В ЕС на предложение британцев пока не отреагировали

Правительство Великобритании предложило новую модель управления границами после выхода из состава Европейского Союза. В ЕС пока никак не отреагировали на предложение.

Об этом сообщает ВВС.

Великобритания называет новый формат "облегченным таможенным режимом", который предлагает "лучшее из обоих миров". При этом он позволит стране установить собственные тарифы на импорт товаров.

Технология будет использоваться для определения того, где в конечном итоге окажется товар, и чьи пошлины следует платить, Великобритании или ЕС.

Ранее правительство заявляло о двух потенциальных вариантах с таможней. Первый предусматривает таможенное партнерство, что означало бы, что Великобритания применяет тарифы ЕС и правила происхождения для всех товаров, поступающих в страну, предназначенных для ЕС.

Второй вариант ставит целью применение новых технологий, чтобы устранить необходимость физических таможенных проверок, где это возможно. Сейчас британское правительство считает, что оба варианта практически или политически недоступны.

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Напомним, нижняя палата парламента Великобритании проголосовала за принятие плана по выходу страны из состава Европейского союза.

Парламент получит больше контроля за процессом Brexit, так как часть политиков хотят сохранить тесные контакты с коллегами из ЕС, в то время как другие хотят максимально отдалиться от Евросоюза.