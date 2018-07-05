ЕС продлил экономические санкции против РФ

Евросоюз на 6 месяцев продлил экономические санкции против России. Они будут действовать до 31 января 2019 года.



Об этом говорится в решении Совета Европы.



Соответствующее решение основывается на данных от Франции и Германии о невыполнении Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение огня на Донбассе.



Совет ЕС принял решение о продлении санкции единогласно.



Санкции касаются финансового и энергетического секторов РФ. А также сектора безопасности.

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Под экономическими санкциями понимается ограничение доступа пяти российским государственным компаниям к рынку ЕС. Кроме того, доступ ограничен трем российским энергетическим компаниям и трем оборонным структурам. Из-за санкций они не могут экспортировать в страны ЕС вооружения и товары военного назначения.

Отметим, 14 мая Совет ЕС принял решение о введении санкций против пяти лиц, ответственных за проведение выборов президента РФ в Крыму и Севастополе.

12 июня Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против РФ за проведение незаконных выборов в аннексированном Крыму.