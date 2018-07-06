Wizz Air планирует новые рейсы из Кишинева в Париж и Брюссель (обновлено)

Днем ранее Wizz Air обнародовала ошибочный релиз, где указала, что новые рейсы будут запущены якобы из Киева

Новость исправлена согласно обновленной информации от авиаперевозчика

Лоукостер Wizz Air в ближайшее время планирует открыть рейсы из Кишинева в аэропорты Брюссель-Шарлеруа и Париж-Бове.

Днем ранее Wizz Air обнародовала ошибочный релиз, где указала, что новые рейсы будут запущены якобы из Киева.

"Вскоре мы предложим вам новые возможности для путешествий из Киева", - говорилось в сообщении авиаперевозчика. Также Wizz Air опубликовал карту маршрутов из Киева.



Однако в обновленном релизе авиакомпания исправила "Киев" на Кишинев (Молдова).

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Рейсы будут осуществляться в аэропорт Париж-Бове, который находится в 85 км от столицы Франции, Брюссель, Дортмунд, Мемминген и Копенгаген.



Также авиакомпания увеличит частоту рейсов из Кишинёва в Лондон-Лутон, Милан-Бергамо, Венецию-Тревизо, Берлин-Шонефельд и Рим-Чампино. Суммарно Wizz Air в 2019 году добавит к кишиневскому направлению 17 рейсов.

Ранее сообщалось, что Wizz Air разместит третий самолет на своей базе в Киеве и начнет полеты из столицы Украины в Лиссабон, Таллинн и Берлин, а из Харькова – в Катовице.