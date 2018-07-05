В Македонии повторно одобрили переименование страны, обойдя вето президента

69 из 120 македонских депутатов в парламенте утвердили соглашение об изменении названия страны на Северную Македонию

Парламент Македонии повторно проголосовал за ратификацию соглашения с Грецией об изменении названия бывшей югославской республики после того, как президент Георге Иванов временно заблокировал сделку.



Об этом сообщает Радио Свобода.



69 из 120 македонских депутатов в парламенте утвердили соглашение о переименовании страны на Северную Македонию.



Законодатели от главной оппозиционной партии воздержались от голосования в знак протеста против соглашения, которое они называют "капитуляцией".

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"Самое важное, что эта сделка не ставит под угрозу нашу независимость. Наоборот, это усиливает нашу независимость, открывая двери НАТО и Европейского союза", - сказал министр иностранных дел Никола Димитров.

Напомним, со времен развала Югославии в начале 1990-х годов Македония ведет спор с Грецией о своем названии. В 90-е годы Греция обратилась в ООН с претензией, что название "Македония" является сугубо греческим этнонимом (так называется одна из областей страны). По решению ООН, официально ныне Македония носит название "Бывшая Югославская Республика Македония".

17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

26 июня президент Республики Македония Георге Иванов наложил вето на законопроект о переименовании страны в Республику Северная Македония, который ранее был принят парламентом.