В Таиланде без вести пропали 49 туристов

В Таиланде возле острова Пхукет в Андаманском море после крушения лодки пропали без вести 49 туристов.



Об этом сообщил губернатор провинции Норрафат Плодтонг, передает AP в четверг, 5 июля.



По его словам, с лодки, перевозившей в основном китайских туристов, спасли 48 пассажиров, еще 49 считаются пропавшими.

Пассажиры другой лодки (39 китайских и европейских туристов), которая также перевернулась сегодня днем во время шторма, благополучно спасены и доставлены на сушу.

Отметим, недавно в Таиланде были обнаружены живыми все 12 подростков, которые вместе со своим футбольным тренером ранее пропали в пещерном комплексе.