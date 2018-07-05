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Монахинь Индии заподозрили в торговле детьми

Монахинь Индии заподозрили в торговле детьми
Фото с сайта politeka.net

Данный монашеский орден был основан матерью Терезой в 1950 году

05.07.18 166
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Полиция индийского штата Джхаркханд арестовала женщину - представительницу монашеского ордена "Сестры миссионерки любви", основанного матерью Терезой, подозреваемую в торговле младенцами.

Как сообщает BBC, ребенок родился у молодой женщины, направленной в один из приютов ордена в столице штата Ранчи местным Комитетом по защите детства (CWC).

Монахини должны были уведомить сотрудников приюта о рождении ребенка, однако они не сделали этого. Позже в организации узнали, что ребенок появился на свет 1 мая и спустя всего 14 дней был продан семейной паре из другого штата за 1,2 тыс. рупий.

"Супругам (купившим ребенка) пояснили, что деньги пошли на покрытие больничных расходов", - рассказал глава CWC Рупа Кумари.

Комитет обратился с заявлением в полицию. Там жалобу приняли и начали расследование. Полиция выяснила, что это был не единичный случай продажи ребенка. Монахини совершали такие "сделки" регулярно.

"Мы выяснили, что еще несколько детей также незаконно были проданы из этого приюта", - сообщил СМИ сотрудник полиции штата Нирай Синха.

Полицейские уже задержали двух сотрудниц приюта. Их будут допрашивать.

Отметим, данный монашеский орден был основан матерью Терезой в 1950 году. На сегодняшний день в него входят более 3000 монахинь. Отделения ордена есть в разных странах. В Индии приюты ордена, в частности, занимаются размещением незамужних беременных женщин.

Ранее Фокус писал, что в Пакистане запретили детскую порнографию и торговлю детьми.

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