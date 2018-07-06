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Главная » Мир » Фото В Лондоне запустят воздушный шар а-ля Трамп в подгузнике

Фото В Лондоне запустят воздушный шар а-ля Трамп в подгузнике

<span class="label red">Фото</span> В Лондоне запустят воздушный шар а-ля Трамп в подгузнике
Фото: @JoeS379379 в Twitter

Мэр столицы Великобритании уже дал согласие на запуск "бэйби-Трампа"

06.07.18 102
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Во время визита президента США Дональда Трампа в Лондон активисты хотят запустить в небо огромный воздушный шар в виде Трампа в подгузнике.

Мэр столицы Великобритании Садик Хан уже дал согласие на запуск "бэйби-Трампа", сообщает CNN.

"Мэр поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может иметь много различных форм. Его команда из городских операций встретилась с организаторами и позволила использовать парк возле парламента", - сказал представитель мэра города.



13 июля шар высотой 6 метров будет летать над центром города два часа. Активисты также собираются пройти маршем и выступить против приезда американского президента в Англию.

Петицию о запуске "бэйби-Трампа" подписали более 10 тыс. человек, для запуска кампании в целом было собрано 16 тыс. фунтов стерлингов.

Отметим, на следующей неделе президент США Дональд Трамп посетит с государственным визитом Англию и встретится с королевой Елизаветой II.

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