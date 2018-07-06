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Главная » Мир » В Таиланде погиб спасатель, доставлявший детям в затопленную пещеру кислород

В Таиланде погиб спасатель, доставлявший детям в затопленную пещеру кислород

В Таиланде погиб спасатель, доставлявший детям в затопленную пещеру кислород
Фото: facebook.com/ThaiSEAL

38-летний Самарн Пунан потерял сознание в 1,5 км от выхода из пещеры

06.07.18 358
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В Таиланде погиб дайвер, который участвовал в операции по спасению 12 подростков и их футбольного тренера из затопленной пещеры. Об этом сообщает Reuters.

Погибший 38-летний Самарн Пунан ранее служил в элитном подразделении ВМС Таиланда. С началом спасательной операции он добровольно предложил свою помощь.

Пунан потерял сознание в 1,5 км от выхода из пещеры, когда расставлял баллоны с кислородом вдоль пятикилометрового "кислородного трубопровода", предназначенного для эвакуации детей.

Напарник попытался помочь ему, но безуспешно, и в итоге доставил тело погибшего на поверхность.

"Мы не допустим, чтобы его жизнь была напрасной. Мы продолжим ", - заявил адмирал Арпакорн Юконгкав.

Напомним, 23 июня группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали в пещерном Тхам Луанг на севере Таиланда. В следствие начала сильных ливней они были заблокированы в пещере. Более тысячи человек, включая армию, полицию, волонтеров и специалистов из разных стран, участвовали в спасательной операции. 2 июля их нашли британские дайверы.

Однако эвакуация детей и их тренера усложнена. Пещера до сих пор затоплена. Спасатели не успевают откачивать воду, а сама она должна уйти в конце сентября – начале октября с окончанием сезона дождей. Тем временем пещера может быть затоплена полностью в ближайшее время. Поэтому спасатели экстренно учат детей дайвингу и готовят маршрут их эвакуации.

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