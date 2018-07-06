В Тбилиси тяжело ранен зять президента Грузии

Он получил три ранения

В ночь на пятницу, 6 июля, в Тбилиси произошло вооруженное нападение на зятя президента Грузии Миндию Гогочури. Он получил три пулевых ранения, но остался жив.

Об этом сообщаетт Рустави 2.

Гогочури прооперировали, его состояние стабильно.

Полиция начала следствие по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность нападавшего.

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Напомним, это не первое нападение на Гогочури. В середине января 2017 года он и его друг получили ранения в ходе стрельбы на улице Баланчивадзе в Тбилиси.

Ранее Фокус сообщал, что неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ-сообщества в Харькове.