В Польше боевой истребитель упал рядом с жилыми домами, пилот погиб

В Польше во время ночного тренировочного полета разбился боевой истребитель МиГ-29.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.
Самолет с 22-й базы тактической авиации упал в 500 метрах от домов недалеко от населенного пункта Паслек Варминско-Мазурского воеводства 6 июля в 2:57 по киевскому времени. Пилот катапультировался, но не выжил.
Трагически погибший пилот отлетал в воздухе более 850 часов, в том числе более 600 часов в МиГ-29. Он много раз участвовал в национальных и международных учениях.
Комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации выясняет причины аварии.
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Напомним, в Польше разбился украинский самолет. В результате авиакатастрофы пострадал народный депутат Украины Юрий Чижмарь из Радикальной партии. Двое других пострадавших - Владимир Васильев и Даниил Береговой.