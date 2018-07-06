С началом европейской колонизации в Америке вымерли почти все местные собаки, - ученые

Коренные американские породы собак вымерли с приходом европейцев. До этого они жили вместе с местными племенами более 10 тыс. лет. Об этом пишет Independent со ссылкой на журнал Science.

Генетические исследования показали существенные отличия в ДНК собак доколумбового периода и современных. При этом оказалось, что древние американские собаки прибыли в Новый свет по Беренговому мосту из Азии вместе с первыми людьми около 10 тыс. лет назад.

Эти собаки впоследствии распространились по всей Северной и Южной Америке, но генетический анализ показал, что в конечном итоге они были заменены собаками, ввезенными из Европы.

"Это исследование показывает, что история людей отражается на наших домашних животных", - рассказал один из авторов исследования профессор Грегер Ларсон из Оксфордского университета.

С началом европейской колонизации местные собаки практически полностью вымерли в следствии распространения новых болезней и культурных изменений, вызванных европейцами.

"Удивительно, что популяция собак, населявших многие районы Америки в течение тысяч лет, и которая была неотъемлемой частью стольких культур коренных американцев, смогла исчезнуть так быстро", - добавил еще один автор исследованиядоктор Лорана Франца из Лондонского университета королевы Марии.

Единственный след коренных американских собак, который удалось нащупать ученым, сохранился в клетках рака. Трансмиссивная венерическая опухоль собак — один из редчайших примеров заразного рака, известных науке. Исследователи уже установили, что эти мутантные клетки возникли около 8000 лет назад у одной-единственной особи и затем распространились, до сих пор представляя смертельную опасность для животных. Похоже, что этим животным была одна из "коренных" собак Северной Америки.

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