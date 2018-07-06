Венгерская кукуруза убила 10 человек в 5 странах ЕС

Источником листериоза, поразившего Австрию, Данию, Финляндию, Швецию и Великобританию, начиная с 2015 года, вероятно, стала замороженная кукуруза из Венгрии.

Об этом сообщает Агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

По состоянию на 8 июня 2018 года в ЕС было зарегистрировано 47 случаев заражения листерией, в том числе девять случаев смерти. 5 июля от листерии умер датский пациент, став десятой жертвой бактерии.

Штаммы бактерии были обнаружены в замороженных овощах, произведенных одной венгерской компанией в 2016, 2017 и 2018 годах.

"Это свидетельствует о том, что штаммы сохранились на перерабатывающем заводе, несмотря на проведенные процедуры очистки и дезинфекции. Имеющаяся информация подтверждает загрязнение венгерского завода", - говорится в сообщении.

Венгерское Управление по пищевой безопасности 29 июня запретило продажу всех замороженных овощей и замороженных смешанных овощных продуктов, произведенных зараженным заводом в период с августа 2016 по июнь 2018 года и приказало немедленно отозвать их.

Но поскольку инкубационный период листериоза до 70 дней, новые случаи заболевания все еще могут фиксироваться. Кроме того, потребители и рестораны могли купить кукурузу до отзыва и хранить в морозильнике.

Напомним, смертность от устойчивых к лекарствам инфекций достигает 700 тыс. в год. К 2050 этот показатель может достичь 1 млн. Некоторые страны выделяют миллиарды долларов для решения проблемы