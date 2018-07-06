Австрийская газета назвала Ялту любимым местом богатых россиян, Украина против

Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмущен публикацией в австрийском Die Presse материала о туристической привлекательности оккупированной Ялты.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Статья с заголовком "Ялта: любимое место состоятельных россиян" была опубликована 3 июля. В сегодняшнем номере газета напечатала позицию посла.

"Такое себе красивое описание туристических прелестей оккупированного Крыма, где совсем не упоминается, как на полуострове развивают мрачное полицейское государство, и как каждый день там задерживают крымских татар, и как кинорежиссер и диссидент Олег Сенцов был там осужден на 20 лет, и как аннексия Крыма фактически начала кровавую войну на Востоке Европы", - пишет дипломат.

Он называет статью "посланием из параллельной реальности".

"Да, мы очень рады за "богатых русских". Да, море там действительно теплое. Да, кипарисы и акации там действительно красивые. Да, Pelmeni (так на самом деле пишется это слово) там вкусные. И да, Крым - это действительно хорошее место, которое ранее стоило путешествия. Ранее, но не сейчас", - добавляет он.

По его словам, содержание статьи верное, но месседж - политически ошибочный, особенно "в год, когда Австрия на официальном уровне вспоминает гитлеровскую аннексию".

"Писать о Крыме в соблазнительных тонах, не говоря об уголовном производстве и возможном запрете на въезд в Украину, которые влечет за собой въезд в Крым через российскую территорию - не просто ошибочно, но и безответственно. Особенно для "Die Presse", солидного уважаемого издания, которое известно своим основательным и взвешенным подходом к событиям в Украине", - написал Щерба.

Напомним, "власти" Крыма продали украинские санатории. До так называемой "национализации" у этих санаториев были украинские владельцы - Верховная Рада и Укрпрофздравница.