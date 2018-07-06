Конституция Ирландии называет основной ролью женщины работу по дому

Для изменения этой нормы будет проведен референдум

В Ирландии пройдет референдум об отмене статьи конституции страны, в которой говорится, что "основная роль женщины - выполнение работы по дому и уход за детьми".

Об этом сообщает RTE.

Референдум проведут в день президентских выборов в октябре 2018 года.

"В этом году, в сотую годовщину со времени распространения избирательного права на женщин в Ирландии, правительство верит, что пришло подходящее время для отмены статьи 41.2 и начать публичные дебаты о гендерном равенстве в стране", - заявил министр юстиции Ирландии Чарли Фланаган.

Статья конституции, признающая за женщиной исключительно семейные обязанности, неоднократно поддавалась критике и внутри страны, и в международных организациях. И совершенно непонятно, как она осталась в основном законе до сих пор.

"Наша конституция не должна ограничивать права мужчин. Наша конституция не должна ограничивать права женщин. И мужчины, и женщины должны иметь право жить той жизнью, которую они себе выбрали", - добавил министр.

Конституция Ирландии была принята в 1937 году. В нее несколько раз вносились изменения, но статуса женщины как домашней хозяйки это не коснулось.

Напомним, Thomson Reuters Foundation составила рейтинг самых опасных для женщин стран. Его возглавила Индия.

Страны определялись по следующим критериям: здравоохранение, сексуальные домогательства, дискриминация, культурные традиции и торговля людьми.

Индия названа самой опасной страной из-за принудительных браков (в том числе малолетних) и сексуального рабства.