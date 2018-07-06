Литовский турист попытался захватить крейсер "Аврора" ради новой "революции" в РФ

Турист из Литвы попытался проникнуть на знаменитый крейсер "Аврора" в Санкт-Петербурге (РФ), выкрикивая, что он "хочет выстрелить в Зимний дворец" и "устроить новую революцию в России".
Житель города Клайпеда пытался попасть на корабль по открытому на тот момент трапу на глазах у других туристов, сообщает РИА "ФАН".
Однако новая "революция" не удалась: российские силовики с применением физической силы задержали мужчину. Позже на место ЧП прибыли сотрудники ФСБ, а затем и психиатры.
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В итоге силовики отправили 40-летнего гражданина Литвы в карету скорой помощи, которая доставила его в психиатрическую клинику.
Справка
Крейсер "Аврора", который в октябре 1917 года холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца, стал одним из символов Октябрьской революции. Сейчас он является памятником российского кораблестроения, а также считается объектом культурного наследия.