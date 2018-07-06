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Илон Маск поможет вытащить детей из таиландской пещеры

Илон Маск поможет вытащить детей из таиландской пещеры
Илон Маск / Фото: flickr.com/photos/tedconference

Инженеры отправятся на помощь

06.07.18 522
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Американский бизнесмен Илон Маск отправит в пятницу, 6 июля, в Таиланд специалистов двух своих компаний для помощи в спасении группы школьников из затопленной пещеры.

Об этом он написал в Твиттер.

"Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд, чтобы узнать, можем ли мы быть полезны правительству. Вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте", — написал Маск в своем блоге.

Кроме того, в Таиланд отправят мощные заряженные литий-ионные аккумуляторы Powerwall производства компании Tesla Motors, необходимые для работы насосов, откачивающих воду из пещеры.

Также в своем твиттере Маск предложил новый способ спасения детей.

"Может, стоит попробовать: проложить нейлоновую трубу диаметром в один метр (или более узкие трубки для самых сложных участков) сквозь сеть пещер и наполнить их воздухом как надувной воздушный замок. Нужно создать воздушный туннель под водой под потолком пещеры и автоматически приспособить его к нестандартным пространствам, как, например, дыра в 70 сантиметров шириной", — написал Маск.

Пока не ясно, приняло ли правительство Таиланда предложение Маска.

Напомним, в Таиланде погиб дайвер, который участвовал в операции по спасению 12 подростков и их футбольного тренера из затопленной пещеры. 

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