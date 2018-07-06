Президент Македонии повторно отказался переименовать страну

Президент Македонии Джорге Иванов настаивает на своем неподписании соглашения с Грецией об изменении названия своей страны, даже после того, как парламент уже второй раз ратифицировал документ.



Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в пятницу, 6 июля, на сайте главы государства.



"Президент Македонии не принимает соглашение, вредящее македонской национальной идентичности и интересам Республики Македонии. Позиция президента Иванова неизменна и не будет меняться никаким давлением, шантажом и угрозами", - говорится в заявлении.

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Согласно конституции Македонии, президент страны имеет право только один раз отклонить законодательство, одобренное парламентом. Но он должен подписать документ, если депутаты преодолели его вето, как это произошло 5 июля с соглашением об изменении названия.



Тем не менее в конституции не прописаны конкретные сроки и президент может бессрочно задерживать подписание соглашения, вызывая политический кризис.

Напомним, со времен развала Югославии в начале 1990-х годов Македония ведет спор с Грецией о своем названии. В 90-е годы Греция обратилась в ООН с претензией, что название "Македония" является сугубо греческим этнонимом (так называется одна из областей страны). По решению ООН, официально ныне Македония носит название "Бывшая Югославская Республика Македония".

17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

26 июня президент Республики Македония Георге Иванов наложил вето на законопроект о переименовании страны в Республику Северная Македония, который ранее был принят парламентом.

5 июля парламент Македонии повторно проголосовал за ратификацию соглашения с Грецией об изменении названия страны.