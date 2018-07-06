Сегодня в 20:00 на канале "МБХ медиа" начнется трансляция концерта в поддержку его требований об освобождении из российских тюрем всех украинских политзаключенных.
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Покажут фрагменты фильма "Процесс" Аскольда Курова о деле Сенцова, отрывки из спектакля Елены Греминой "Война близко", видеозаписи чтений рассказов Сенцова.
Напомним, украинский политзаключенный Олег Сенцов отказался писать прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину.