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Главная » Мир » Ущерб от торговых ограничений для россиян со стороны США составляет почти $538 млн

Ущерб от торговых ограничений для россиян со стороны США составляет почти $538 млн

Ущерб от торговых ограничений для россиян со стороны США составляет почти $538 млн
Фото с сайта Gazeta.ru

Ответные меры со стороны РФ позволят компенсировать только $87 млн

06.07.18 40
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Россия ответила на повышение США пошлин на российские сталь и алюминий увеличением ввозных пошлин на ряд американских товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Под (компенсирующие) меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно", - пояснил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По его словам, повышенные ставки ввозных пошлин на эти товары будут установлены в размере от 25% до 40%, что позволит поддержать производителей российских аналогов, дав им возможность потеснить американцев на национальном рынке.

В Минэкономразвития утверждают, что ущерб от торговых ограничений для российских экспортеров со стороны США оценивается почти в $538 млн. Ответные меры со стороны России позволят компенсировать только $87 млн.

Отметим, в пятницу вступают в силу импортные пошлины на ряд товаров, экспортируемых в США из Китая. 25-процентными пошлинами будут облагаться промышленные товары – от сельскохозяйственных плугов до полупроводников и комплектующих изделий, используемых в самолетостроении – на общую сумму $34 млрд. Эта сумма может возрасти через две недели до $50 млрд в случае ответных мер со стороны Китая.

Напомним, министерство торговли США остановило действие антидемпинговой пошлины в отношении нитрата аммония (твердой аммиачной селитры) из Украины.

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