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Главная » Мир » Видео У таиландских детей, застрявших в пещере, заканчивается кислород

Видео У таиландских детей, застрявших в пещере, заканчивается кислород

<span class="label red">Видео</span> У таиландских детей, застрявших в пещере, заканчивается кислород
Фото twitter.com/drafts_2

У спасателей остается мало времени

06.07.18 36
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В ходе операции по спасению футболистов-юниоров, которые застряли в пещере в Таиланде, выяснилось, что у них заканчивается кислород.

Об этом сообщает Thai PBS.

Ситуацию прокомментировал капитан Военно-морских сил Таиланда Апхакон Юнгкхонгкео.

"В пещере, на данный момент, находится много людей, которые занимаются откачкой воды и готовят вывод тех, кто застрял там, снаружи. В связи с этим в пещере снизилась концентрация кислорода и повысилось содержание углекислого газа. Вариантов для вывода детей наружу стало меньше", - заявил он.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск отправит в Таиланд специалистов двух своих компаний для помощи в спасении группы школьников из затопленной пещеры.

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