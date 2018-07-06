Организация ветеранов России требует у Кремля признать, что в Сирии воюют наемники

К требованиям ветеранов уже присоединились несколько высокопоставленных отставных военных, в том числе генерал-полковник Леонид Ивашов

Российская организация ветеранов попросила Кремль признать, что в Сирии воюют бойцы частных военный компаний, чтобы солдаты могли получать всю социальную и экономическую поддержку со стороны государства наравне с другими участниками боевых действий.

Об этом сообщает Reuters.

Члены организации ветеранов отмечают, что им уже три года поступают жалобы и обращения по этому поводу. К требованиям ветеранов уже присоединились несколько высокопоставленных отставных военных, в том числе генерал-полковник Леонид Ивашов.

Интересно, что такое заявление ветеранов нарушает своеобразное табу на обсуждение секретных операций, в которых принимают участие тысячи россиян, воюющих в Сирии.

Отметим, что российские войска из Сирии были выведены. Но россияне продолжают участвовать в боевых действиях. В СМИ неоднократно писали, что в Сирии воюют сотрудники частных военных компаний, в частности ЧВК Вагнера, но военное ведомство РФ ни разу не подтверждало эту информацию. По мнению издания, это позволяет властям скрывать настоящие данные о потерях в Сирии. Добавим, что согласно российским законам наемничество считается преступлением.

Напомним, Жириновский проговорился о гибели сотен российских наемников в Сирии.