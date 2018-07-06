Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Организация ветеранов России требует у Кремля признать, что в Сирии воюют наемники

Организация ветеранов России требует у Кремля признать, что в Сирии воюют наемники

Организация ветеранов России требует у Кремля признать, что в Сирии воюют наемники
Леонид Ивашов / Фото: газета Завтра

К требованиям ветеранов уже присоединились несколько высокопоставленных отставных военных, в том числе генерал-полковник Леонид Ивашов

06.07.18 200
100

Российская организация ветеранов попросила Кремль признать, что в Сирии воюют бойцы частных военный компаний, чтобы солдаты могли получать всю социальную и экономическую поддержку со стороны государства наравне с другими участниками боевых действий.

Об этом сообщает Reuters.

Члены организации ветеранов отмечают, что им уже три года поступают жалобы и обращения по этому поводу. К требованиям ветеранов уже присоединились несколько высокопоставленных отставных военных, в том числе генерал-полковник Леонид Ивашов.

Интересно, что такое заявление ветеранов нарушает своеобразное табу на обсуждение секретных операций, в которых принимают участие тысячи россиян, воюющих в Сирии.

Отметим, что российские войска из Сирии были выведены. Но россияне продолжают участвовать в боевых действиях. В СМИ неоднократно писали, что в Сирии воюют сотрудники частных военных компаний, в частности ЧВК Вагнера, но военное ведомство РФ ни разу не подтверждало эту информацию. По мнению издания, это позволяет властям скрывать настоящие данные о потерях в Сирии. Добавим, что согласно российским законам наемничество считается преступлением.

Напомним, Жириновский проговорился о гибели сотен российских наемников в Сирии.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Погибшим в Украине псковским десантникам поставили памятники, - СМИКиев передал родственникам тело уничтоженного на Донбассе наемникаБойня вагнеровцев в Сирии: появилось видео
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4653
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58815
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6697
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9257
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11442
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14250
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4000
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19870
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4139
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9467
  1. Синоптики пророчат возвращение жаркого лета 3338 / 3534
  2. В Приднестровье происходят очень странные вещи 3088 / 3502
  3. Оружие возмездия. Какие новые меры воздействия на должников получили банки 2699 / 2811
  4. Между каникулами и досрочными выборами. Что означает демарш фракции БПП 1931 / 2033
  5. Стало известно, что спасло Скрипалей от смерти 1814 / 2100
  6. Все больше европейцев выбирают жизнь в одиночестве и без детей 1422 / 1650
  7. Уровень тестостерона влияет на любовь мужчин к предметам роскоши, - ученые 1290 / 1490
  8. В Египте раскопали "военную кухню" времен строительства пирамид 1115 / 1247
  9. В Сумской области зверски избили переселенца за русский язык 1112 / 1254
  10. Вопрос увольнения Холодницкого решит комиссия прокуроров 1077 / 1193
  1. Оружие возмездия. Какие новые меры воздействия на должников получили банки 15 / 2811
  2. Окно возможностей. Почему возникли разногласия по авторству законопроекта о «едином таможенном окне» 7 / 284
  3. На вес золота. Как миграция и новые технологии меняют рынок труда в Украине 6 / 1317
  4. Синоптики пророчат возвращение жаркого лета 6 / 3534
  5. Под Одессой нашлась семья, состоящая из 346 человек 5 / 942
  6. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 5 / 2464
  7. Законы Украины будут вступать в силу после публикации в Интернете 4 / 772
  8. В ЮАР львы съели охотников на носорогов 4 / 1198
  9. Вопрос увольнения Холодницкого решит комиссия прокуроров 4 / 1193
  10. Между каникулами и досрочными выборами. Что означает демарш фракции БПП 4 / 2033
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.