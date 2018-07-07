Трамп гарантировал Северной Корее светлое будущее

Президент США Дональд Трамп гарантирует КНДР светлое будущее при условии полной денуклеаризации.



Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Kyodo.



По его словам, окончательное решение ядерной проблемы Северной Кореи – основное условие Трампа.

Госсекретарь также отметил, что КНДР уже создала рабочую группу по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

По итогам переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Тем не менее, Трамп пообещал прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.