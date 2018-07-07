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Главная » Мир » Трамп гарантировал Северной Корее светлое будущее

Трамп гарантировал Северной Корее светлое будущее

Трамп гарантировал Северной Корее светлое будущее
Фото: abc.net.au

КНДР уже создала рабочую группу по денуклеаризации Корейского полуострова

07.07.18 90
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Президент США Дональд Трамп гарантирует КНДР светлое будущее при условии полной денуклеаризации.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Kyodo.

По его словам, окончательное решение ядерной проблемы Северной Кореи – основное  условие Трампа.

Госсекретарь также отметил, что КНДР уже создала рабочую группу по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

По итогам переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Тем не менее, Трамп пообещал прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.

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