В НАТО обеспокоены встречей Путин-Трамп

Руководство НАТО выражает беспокойство относительно вероятного соглашения президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Об этом координатор федерального правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер, передает Berliner Morgenpost.
По его словам, Трамп и Путин могут заключить "сделку" в Хельсинки без привлечения к ней стран Альянса.
Он добавил, что похожая ситуация имела место в июне перед встречей американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Байер подчеркнул, что в Альянсе обеспокоены заключением договоров Трампом в обход НАТО.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится в Хельсинки 16 июля.