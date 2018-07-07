Президент Филиппин обещает уйти в отставку, если ему докажут существование Бога

Дутерте предположил, что все же существует некая высшая сила, которая поддерживает порядок в космосе

Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал немедленно уйти в отставку, если кто-нибудь сможет доказать ему существование Бога.



Об этом он заявил на открытии научно-технической конференции в Давао.



По словам 73-летнего политика, ему будет достаточно одного единственного свидетеля и фотографии, доказывающих, что человек может говорить с Богом и видеть его, сообщает AP.

Комментируя католический догмат о первородном грехе, Дутерте возмутился тем, что виновными считаются даже младенцы: "Где у Бога логика?" - поинтересовался филиппинский лидер.



Однако Дутерте предположил, что все же существует некая высшая сила, которая поддерживает порядок в космосе.



Кстати, недавно президент Филиппин шокировал соотечественников, большинство которых составляют католики, назвав бога "тупицей" и "сукиным сыном". Дутерте использовал эти эпитеты, комментируя догмат о первородном грехе. Один из священников назвал Дутерте после этого "психопатом".

Ранее Дутерте разрешил военным пристрелить его, если он пробудет на своем посту дольше положенного ему срока.