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Обнаружен новый маршрут потока беженцев в Европу

Обнаружен новый маршрут потока беженцев в Европу
Фото с сайта ria.ru

Европейская погранслужба предупредила об увеличении количества мигрантов

07.07.18 317
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Глава Европейской пограничной службы Frontex Фабрис Леггери обеспокоен появлением нового маршрута беженцев в Европу.

По его данным, все больше мигрантов добираются в Европу по маршруту из Марокко в Испанию, пишет Welt.

"Если вы меня спросите, что вызывает у меня сейчас наибольшее беспокойство, я отвечу: Испания", - сказал Леггери.

В июне в западном Средиземноморье было подсчитано около 6 тысяч случаев нелегального пересечения границы мигрантами. Около половины из них были марокканцами, остальные – из Западной Африки.

"Если цифры на этом направлении продолжат так же интенсивно расти, этот маршрут станет самым важным", - подчеркнул глава Fronex.

Напомним, 29 июня СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель согласовала с 14 странами ЕС соглашение об ускоренной процедуре возвращения из ФРГ беженцев, которые впервые были зарегистрированы в этих государствах. По сообщениям немецких СМИ, Берлин якобы согласовал итоговый документ с Венгрией, Польшей, Чехией, Бельгией, Францией, Данией, Эстонией, Финляндией, Литвой, Латвией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Швецией. 

Правда, позже Польша, вслед за Чехией и Венгрией, опровергла участие в соглашении ЕС по беженцам.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, во всем мире в 2017 году насчитывалось в общей сложности 68,5 млн беженцев, половина из которых – дети. Это рекордное количество беженцев в истории.

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