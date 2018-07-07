Обнаружен новый маршрут потока беженцев в Европу

Глава Европейской пограничной службы Frontex Фабрис Леггери обеспокоен появлением нового маршрута беженцев в Европу.



По его данным, все больше мигрантов добираются в Европу по маршруту из Марокко в Испанию, пишет Welt.

"Если вы меня спросите, что вызывает у меня сейчас наибольшее беспокойство, я отвечу: Испания", - сказал Леггери.



В июне в западном Средиземноморье было подсчитано около 6 тысяч случаев нелегального пересечения границы мигрантами. Около половины из них были марокканцами, остальные – из Западной Африки.



"Если цифры на этом направлении продолжат так же интенсивно расти, этот маршрут станет самым важным", - подчеркнул глава Fronex.

Напомним, 29 июня СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель согласовала с 14 странами ЕС соглашение об ускоренной процедуре возвращения из ФРГ беженцев, которые впервые были зарегистрированы в этих государствах. По сообщениям немецких СМИ, Берлин якобы согласовал итоговый документ с Венгрией, Польшей, Чехией, Бельгией, Францией, Данией, Эстонией, Финляндией, Литвой, Латвией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Швецией.

Правда, позже Польша, вслед за Чехией и Венгрией, опровергла участие в соглашении ЕС по беженцам.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, во всем мире в 2017 году насчитывалось в общей сложности 68,5 млн беженцев, половина из которых – дети. Это рекордное количество беженцев в истории.