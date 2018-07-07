Официальный Пхеньян после переговоров с американским госсекретарем Майком Помпео, проходивших 6-7 июля, раскритиковали взгляды американцев на то, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова.



Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

"Мы ожидали, что Соединенные Штаты сделают что-то соответствующее им, ожидали разработки конструктивных мер, которые помогут укрепить доверие к духу воссоединения и переговорам. Однако позиция США на переговорах 6-7 июля была действительно прискорбной", - говорится в заявлении. Позиция Вашингтона также названа "заслуживающей сожаления".

В корейском МИДе выразили недовольство, в частности, тем, что США оказывают давление на Пхеньян, предъявляя ему односторонние требования. Дипломаты КНДР отмечают, что уступка США заключается только в отмене запланированных с Южной Кореей военных учений, которые в любой момент можно возобновить. В то время как КНДР, говорится в заявлении, необратимым образом уничтожает свои ядерные объекты. Как отмечает МИД КНДР, эти меры не сравнимым по весомости.



Результаты прошедших переговоров Пхеньян называет "крайне тревожными". "Но мы все еще верим в президента Трампа", - резюмируется в конце обращения.

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Между тем ранее Майк Помпео перед тем, как отправиться из Пхеньяна в Токио, заявил, что переговоры с северокорейской стороной о денуклеаризации прошли в положительном ключе.



"Мы обсудили, как нам добиться реализации договоренностей, достигнутых между председателем Ким Чен Ыном и президентом Трампом, а именно - полной денуклеаризации Северной Кореи", - отметил он.



"Никто не отступил от этих договоренностей. Ким Чен Ын по-прежнему привержен им", - добавил Помпео.



При этом с самим лидером КНДР Помпео на этот раз не встречался, в отличие от двух своих предыдущих визитов в Пхеньян.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

По итогам переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации. Тем не менее, Трамп пообещал прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи.