Основатель Facebook вошел в тройку богатейших людей планеты

Основатель популярной соцсети Facebook Марк Цукерберг вошел в тройку самых богатых людей на планете.
Рейтинг богачей опубликовал Bloomberg.
На сегодняшний день состояние Цукерберга оценивается в 81,6 млрд долларов.
В рейтинге его опережает соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 94,2 млрд долларов и основатель Amazon Джефф Безос (142 млрд долларов).
Отметим, инвесторы, вложившие в Facebook около $3 млрд, требуют отставки Марка Цукерберга с поста председателя правления и разделения постов главы правления и гендиректора.
За последние несколько месяцев компания оказалась втянута в серию скандалов, самый громкий из которых связан с Cambridge Analytica и утечкой данных 87 млн пользователей соцсети. Акционеры не довольны тем, как компания реагирует на них. А виной тому, по мнению инвесторов, является неправильная структура руководства компанией: в настоящее время Цукерберг де-факто неприкасаемый.