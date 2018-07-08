Таиландских детей могут вытащить из пещеры в ближайшее время

Спасатели должны вытащить детей из пещеры в Тайланде, где они застряли, в ближайшие четыре дня, заявил руководитель спасательных работ Наронсак Осоттанакорн.
Об этом сообщает BBC.
"Сейчас и в ближайшие три-четыре дня условия (для эвакуации) идеальны с точки зрения воды, погоды и здоровья мальчиков", - сказал Наронсак.
По cловам Осоттанакорна, могут выпасть муссонные дожди, которые затопят узки проходы.
Средствам массовой информации и всем несущественным сотрудникам было предложено покинуть участок возле входа в пещеру в начале воскресенья.
Напомним, Илон Маск поможет вытащить детей из таиландской пещеры.
Американский бизнесмен отправил в Таиланд специалистов двух своих компаний для помощи в спасении группы школьников из затопленной пещеры.