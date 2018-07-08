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Главная » Мир » Видео В Таиланде идет спасательная операция по эвакуации детей из пещеры

Видео В Таиланде идет спасательная операция по эвакуации детей из пещеры

<span class="label red">Видео</span> В Таиланде идет спасательная операция по эвакуации детей из пещеры
Фото twitter.com/drafts_2

К вечеру все они могут быть спасены

08.07.18 112
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В Таиланде спасатели начали операцию по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера из пещеры, заявили местные власти.

Об этом сообщает Mash.

"Первая группа детей уже должна была стартовать. Первая часть пути - сложная, им придется пройти через узкие, затопленные водой участки пещеры, часто погружаясь под воду", - отмечается в сообщении.

Операция началась в 10:00 по местному времени. Спасатели ожидают, что в лучшем случае дети выберутся из пещеры до 21:00 часов по местному времени (17:00 по Киеву).

Напомним, в Таиланде погиб спасатель, доставлявший детям в затопленную пещеру кислород.

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