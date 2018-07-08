В Таиланде спасатели начали операцию по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера из пещеры, заявили местные власти.
Об этом сообщает Mash.
"Первая группа детей уже должна была стартовать. Первая часть пути - сложная, им придется пройти через узкие, затопленные водой участки пещеры, часто погружаясь под воду", - отмечается в сообщении.
Операция началась в 10:00 по местному времени. Спасатели ожидают, что в лучшем случае дети выберутся из пещеры до 21:00 часов по местному времени (17:00 по Киеву).
Напомним, в Таиланде погиб спасатель, доставлявший детям в затопленную пещеру кислород.