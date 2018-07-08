Из-за наводнения и оползней на западе Японии погибли по меньшей мере 70 человек, еще 44 числятся пропавшими без вести.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
Власти распорядились эвакуировать около двух миллионов человек.
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В префектуре Окаяма, одном из наиболее пострадавших районов, спасатели сняли с крыш затопленных домов более тысячи человек.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия в стране.
Напомним, в Японии из-за мощных ливней погибли десятки человек.