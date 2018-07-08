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Главная » Мир » Видео В Японии экстренно эвакуируют более двух миллионов человек

Видео В Японии экстренно эвакуируют более двух миллионов человек

<span class="label red">Видео</span> В Японии экстренно эвакуируют более двух миллионов человек
Фото www3.nhk.or.jp

Число жертв наводнения увеличивается

08.07.18 578
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Из-за наводнения и оползней на западе Японии погибли по меньшей мере 70 человек, еще 44 числятся пропавшими без вести. 

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Власти распорядились эвакуировать около двух миллионов человек.

В префектуре Окаяма, одном из наиболее пострадавших районов, спасатели сняли с крыш затопленных домов более тысячи человек. 

Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия в стране. 

Напомним, в Японии из-за мощных ливней погибли десятки человек.

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