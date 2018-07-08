Около 21 часа по местному времени, в воскресенье, 8 июля, первые двое мальчиков из юношеской футбольной команды были выведены из частично затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде.

Об этом сообщает De Telegraaf.

Вскоре после того, как стало известно о спасении двух детей, из района, где проводится операция, в сопровождении полиции выехали два автомобиля скорой помощи.

Напомним, в Таиланде спасатели начали операцию по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера из пещеры.

Операция началась в 10:00 по местному времени. Спасатели ожидают, что в лучшем случае дети выберутся из пещеры до 21:00 часов по местному времени (17:00 по Киеву).