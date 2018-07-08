В Италии умерла старейшая женщина Европы

6 июля в итальянской коммуне Монтелупо-Фьорентино около Флоренции скончалась старейшая женщина Европы Джузеппина Проетто. Об этом сообщает агентство ANSA.

На момент смерти ей было 116 лет и 37 дней. Она была вторым самым пожилым человеком в мире после 117-летней японки Тиё Мияко.

Проетто родилась на Сардинии, но в 60-х годах переехала вместе со своим сыном в Монтелупо-Фьорентино.

Напомним, в апреле этого года в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима. После этого титул старейшей жительницы перешел к Тиё Мияко.