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Главная » Мир » В Италии умерла старейшая женщина Европы

В Италии умерла старейшая женщина Европы

В Италии умерла старейшая женщина Европы
Фото: The Local Italy

Джузеппине Проетто было 116 лет

08.07.18 53
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6 июля в итальянской коммуне Монтелупо-Фьорентино около Флоренции скончалась старейшая женщина Европы Джузеппина Проетто. Об этом сообщает агентство ANSA.

На момент смерти ей было 116 лет и 37 дней. Она была вторым самым пожилым человеком в мире после 117-летней японки Тиё Мияко.

Проетто родилась на Сардинии, но в 60-х годах переехала вместе со своим сыном в Монтелупо-Фьорентино.

Напомним, в апреле этого года в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима. После этого титул старейшей жительницы перешел к Тиё Мияко.

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