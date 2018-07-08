ФИФА наказала Виду предупреждением

В случае повторного нарушения футболиста могут оштрафовать или дисквалифицировать

В воскресенье, 8 июля, ФИФА вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии, бывшему игроку киевского "Динамо" Домагою Виде через слова на видео, записанном после победы хорватов над россиянами в четвертьфинальном матче Чемпионата мира в России, передает DW.

"Мы можем подтвердить, что дисциплинарная комиссия ФИФА объявила предупреждение игроку Домагою Виде за его заявление в видео после матча Чемпионата мира 2018 года между Россией и Хорватией", - говорится в заявлении ФИФА.

Предупреждение означает, что в случае повторного такого нарушения Виде угрожают более суровые санкции, например штраф или дисквалификация.

Напомним, Хорватия сыграла 2:2 с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018, а после выиграла по пенальти 4:3. Вида забил один из голов в игре, а затем реализовал послематчевый пенальти.

Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение после матча, в котором прозвучала фраза "Слава Украине, давай, давай!".

Статья 3 дисциплинарного кода ФИФА запрещает "политические слоганы в любой форме", а статья 54 говорит, что "каждый, кто провоцирует публику во время матча, будет дисквалифицирован на две игры и оштрафован минимум на 5 тысяч швейцарских франков".