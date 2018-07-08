В Таиланде завершился первый этап эвакуации детей из затопленной пещеры

В воскресенье, 8 июля, в Таиланде стартовала эвакуация детей из затопленного пещерного комплекса Тхам Луан. В результате первого этапа операции были спасены четверо детей. Об этом сообщает The Guardian.

"Сегодня была лучшая ситуация - с точки зрения здоровья детей, воды и нашей спасательной готовности. Четыре из них были выведены из пещер, четыре были спасены. Мы считаем это большим успехом", - сказал руководитель спасательной операции, губернатор провинции Чианг Рай Наронгсак Осатанакорн.

Он добавил, что операция, которая стартовала в 10:00 по местному времени быстрее, чем ожидалось.

"Это был наш шедевр", - отметил Осатанакорн.

Эвакуацией детей занималась команда из 13 иностранных и 5 тайских дайверов. Всего в спасательной операции задействованы около 90 водолазов. Детей доставили в больницу в городе Чианграй.

Начало второго этапа спасательной операции намечено на 8 утра понедельника.

"Мы должны будем выполнить следующую миссию так же успешно, как и то, что мы сделали сегодня. Остальные дети находятся в одном месте", - сказал губернатор.

Напомним, 23 июня группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали в пещерном Тхам Луанг на севере Таиланда. В следствие начала сильных ливней они были заблокированы в пещере. Более тысячи человек, включая армию, полицию, волонтеров и специалистов из разных стран, участвовали в спасательной операции. 2 июля их нашли британские дайверы.