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Главная » Мир » Фото В Турции поезд сошел с рельс: 10 человек погибли, 73 – ранены
<span class="label red">Фото</span> В Турции поезд сошел с рельс: 10 человек погибли, 73 – ранены
Фото: CNN Turk

Фото В Турции поезд сошел с рельс: 10 человек погибли, 73 – ранены

Местные власти причиной аварии назвали сильные дожди и оползень

08.07.18 27
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На северо-западе Турции в результате аварии поезда, который следовал в Стамбул, погибли 10 человек, 73 пассажира травмированы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Турции.

Всего в поезде находились 362 пассажира.

Местный губернатор сообщил, что поезд сошел с рельс в результате сильных дождей и оползня.

Фото: CNN Turk

Напомним, в Индии в штате Уттар-Прадеш школьный автобус упал в ущелье. В нем находились 20 учеников. По меньшей мере 5 из них пострадали.

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