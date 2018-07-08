На северо-западе Турции в результате аварии поезда, который следовал в Стамбул, погибли 10 человек, 73 пассажира травмированы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Турции.
Всего в поезде находились 362 пассажира.
Местный губернатор сообщил, что поезд сошел с рельс в результате сильных дождей и оползня.
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Фото: CNN Turk
Напомним, в Индии в штате Уттар-Прадеш школьный автобус упал в ущелье. В нем находились 20 учеников. По меньшей мере 5 из них пострадали.