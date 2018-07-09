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Главная » Мир » Видео Илон Маск придумал подлодку, чтобы спасти детей из пещеры в Таиланде

Видео Илон Маск придумал подлодку, чтобы спасти детей из пещеры в Таиланде

<span class="label red">Видео</span> Илон Маск придумал подлодку, чтобы спасти детей из пещеры в Таиланде
Фото из открытых источников

Корпус новаторской субмарины является пустой трубой для подачи жидкого кислорода от топливной системы ракеты Falcon 9

09.07.18 430
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Команда изобретателя SpaceX Илона Маска разработала мини-подлодку для спасения детей, которые застряли в пещере в Таиланде из-за подъема воды. Видео испытаний субмарины Маск опубликовал в своем Twitter.

Корпус новаторской субмарины является пустой трубой для подачи жидкого кислорода от топливной системы ракеты Falcon 9. Благодаря компактным размерам подлодка способна проходить узкие участки тоннелей пещеры, а для ее транспортировки нужны два дайвера.

По словам Маска, эта мини-подводная лодка многофункциональна и может быть использована в качестве спасательной капсулы в космосе.

У подлодки будут четыре рычага для управления извне, а также четыре места для крепления баков с воздухом.

Как сообщает Gizmodo, своей новой разработкой Маск предлагает альтернативу официальному плану тайских властей, который предусматривает откачку воды из пещеры и экстренный курс дайвинга для мальчишек. В Таиланде считают этот план рискованным, но единственно возможным. Однако, изобретение Маска может внести коррективы в этот план.

Ранее Маск отправил в Таиланд специалистов двух своих компаний для помощи в спасении группы школьников из затопленной пещеры.

Напомним, в Таиланде погиб дайвер, который участвовал в операции по спасению 12 подростков и их футбольного тренера из затопленной пещеры. 

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