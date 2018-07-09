Команда изобретателя SpaceX Илона Маска разработала мини-подлодку для спасения детей, которые застряли в пещере в Таиланде из-за подъема воды. Видео испытаний субмарины Маск опубликовал в своем Twitter.



Корпус новаторской субмарины является пустой трубой для подачи жидкого кислорода от топливной системы ракеты Falcon 9. Благодаря компактным размерам подлодка способна проходить узкие участки тоннелей пещеры, а для ее транспортировки нужны два дайвера.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.

По словам Маска, эта мини-подводная лодка многофункциональна и может быть использована в качестве спасательной капсулы в космосе.

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У подлодки будут четыре рычага для управления извне, а также четыре места для крепления баков с воздухом.

Как сообщает Gizmodo, своей новой разработкой Маск предлагает альтернативу официальному плану тайских властей, который предусматривает откачку воды из пещеры и экстренный курс дайвинга для мальчишек. В Таиланде считают этот план рискованным, но единственно возможным. Однако, изобретение Маска может внести коррективы в этот план.



Ранее Маск отправил в Таиланд специалистов двух своих компаний для помощи в спасении группы школьников из затопленной пещеры.

Напомним, в Таиланде погиб дайвер, который участвовал в операции по спасению 12 подростков и их футбольного тренера из затопленной пещеры.