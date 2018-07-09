США призвали КНДР воспользоваться моментом и пойти по пути Вьетнама

Северная Корея может реформироваться и строить отношения с США без угрозы для своего суверенитета и формы правления

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Северную Корею брать пример с Вьетнама, который в свое время пошел на нормализацию отношений с США и достиг процветания. Об этом сообщает Reuters.

Помпео отметил, что Трамп верит, что Северная Корея может повторить путь Вьетнама, лидеры которого поняли, что их страна может реформироваться и строить отношения с США без угрозы для своего суверенитета и формы правления. Но для этого, по его словам, Ким Чен Ын должен воспользоваться моментом.

"Тот факт, что мы сотрудничаем, а не сражаемся, - это доказательство того, что когда страна решает создать для себя более светлое будущее вместе с Соединенными Штатами, мы держим свои обещания", - подчеркнул Помпео.

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Госсекретарь напомнил, что сближение США и Вьетнама началось в 1985 году, когда страны начали вместе работать над возвращением в Штаты останков американских солдат, погибших на войне во Вьетнаме. С тех пор объемы торговли между странами выросли на 8 тыс. процентов, а американские компании сделали миллиардные инвестиции во Вьетнаме.

Напомним, в КНДР после последнего визита Помпео (6-7 июля) заявили, что в вопросе денуклеризации Вашингтон выдвинул "односторонние и схожие с бандитскими требования". Также Пхеньян считает новые переговоры "очень тревожными", ведущими к "опасной фазе", которая способна "пошатнуть ранее твердую решимость" КНДР расстаться с ядерной программой.