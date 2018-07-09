В Таиланде возобновилась операция по спасению детей из затопленной пещеры

В Таиланде в 11:00 начался второй этап спасательной операции по эвакуации 8 детей и их футбольного тренера из затопленного пещерного комплекса Тхам Луанг. Об этом сообщает The Gardian.

"Факторы так же хороши, как и вчера. Команда спасения - та же команда с несколькими заменами", - сказал руководитель спасательной операции, губернатор провинции Чианг Рай Наронгсак Осатанакорн.

Он добавил, что вчерашний дождь не повлиял на уровень воды внутри пещеры.

Также официальные власти сообщили, что жизни четверых эвакуированных вчера мальчиков ничего не угрожает и сегодня утром они уже попросили риса с базиликом на завтрак.

Напомним, 23 июня группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали в пещерном Тхам Луанг на севере Таиланда. В следствие начала сильных ливней они были заблокированы в пещере. Более тысячи человек, включая армию, полицию, волонтеров и специалистов из разных стран, участвовали в спасательной операции. 2 июля их нашли британские дайверы.

8 июля стартовала эвакуация детей. В результате первого этапа операции были спасены четверо детей.