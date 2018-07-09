В Британии новый министр Brexit, Европа готова договариваться

Новым министром Великобритании по выходу страны из Европейского Союза назначен 44-летний Доминик Рааб. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает пресс-служба британского правительства.

Рааб с января этого года занимал пост министра жилищного строительства, а до этого был министром юстиции. Он является членом правящей Консервативной партии.

Напомним, Дэвид Дэвис ушел в отставку с поста министра по вопросам Brexit из-за несогласия с новой правительственной стратегией сотрудничества Великобритании с ЕС. Он считает, что Тереза ​​Мэй идет на значительные уступки Брюсселю.

Европейская комиссия готова к дальнейшим переговорам с Великобританией, несмотря на смену министра по вопросам Brexit.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе, передает УП.

"Мы приветствуем, что в британском правительстве произошли глубокие дискуссии о будущем процесса Brexit, и мы конечно проанализируем новые предложения, как только они будут официально опубликованы. По поводу отставки Дэвида Дэвиса у нас нет специальных комментариев, мы продолжим переговоры с Терезой Мэй и британскими переговорщиками, чтобы достичь соглашения", - сказал Схинас.

Он также дал понять, что запланированные на следующей неделе переговоры представителей Лондона и Брюсселя по Brexit состоятся.

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Напомним, королева Великобритании Елизавета II подписала закон о Brexit.