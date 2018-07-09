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Главная » Мир » Видео В Иране арестована гимнастка, выложившая в Instagram видео своего танца в спальне

Видео В Иране арестована гимнастка, выложившая в Instagram видео своего танца в спальне

<span class="label red">Видео</span> В Иране арестована гимнастка, выложившая в Instagram видео своего танца в спальне
Маэде Ходжабри / Фото: humanrights.org.ua

Маэде Ходжабри утверждает, что она не собиралась ничего нарушать

09.07.18 366
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Полиция Ирана арестовала 18-летнюю гимнастку Маэде Ходжабри, которая выложила в инстаграм видео, на котором она танцует в спальне.

Об этом сообщает The Independent.

На государственном телевидении Ирана девушку осудили за нарушение моральных норм. При этом Маэде утверждает, что она не собиралась ничего нарушать, а просто хотела привлечь больше подписчиков к своей странице.

В ее аккаунте около 300 видеороликов с танцами в иранском и западном стилях.

Напомним, Иран обвинил Израиль в "краже" облаков и снега.

 

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