Полиция Ирана арестовала 18-летнюю гимнастку Маэде Ходжабри, которая выложила в инстаграм видео, на котором она танцует в спальне.
Об этом сообщает The Independent.
На государственном телевидении Ирана девушку осудили за нарушение моральных норм. При этом Маэде утверждает, что она не собиралась ничего нарушать, а просто хотела привлечь больше подписчиков к своей странице.
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В ее аккаунте около 300 видеороликов с танцами в иранском и западном стилях.
Напомним, Иран обвинил Израиль в "краже" облаков и снега.