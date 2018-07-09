Юнкер заявил, что украинцы заслуживают доверия

Евросоюз не почувствовал никаких негативных изменений после введения безвизового режима с Украиной. Это доказывает, что украинцы заслуживают доверия, считает президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Украина-ЕС.

"Безвизовый режим с Украиной работает без каких-либо проблем. Люди возвращаются в определенное время, поэтому на нас это не произвело никакого негативного влияния. Это лишний раз доказывает, что украинцы заслуживают доверия", - заявил Юнкер.

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Напомним, от 9 до 12 тысяч украинцев пользуются безвизовыми поездками в страны ЕС в сутки. Так, с начала действия безвиза на конец июня в целом зафиксировано более 21 млн пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.