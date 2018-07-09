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Борис Джонсон подал в отставку

Борис Джонсон подал в отставку
Фото с сайта 112 Украина

Это произошло на фоне разногласий по поводу Brexit

09.07.18 103
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку.

Об этом  The Guardian. Это произошло на фоне разногласий правительства по поводу Brexit.

Ранее в отставку подал министр по Brexit Дэвид Дэвис. Он объяснил это разногласиями с премьером Терезой Мэй.

Ранее сообщилось, что Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план по плавному выходу из Евросоюза.

Взгляды Мэй и членов правительства разошлись по поводу деталей выхода Британии из ЕС. Мэй предлагала создать в Великобритании зону свободной торговли и сформировать перечень товаров, которые не попадут под будущие ограничения. Сторонники более жесткой линии указывали, что это сохранит зависимость Великобритании от ЕС.

Напомним, Елизавета II согласилась на Brexit.

 

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