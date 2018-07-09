Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку.
Об этом The Guardian. Это произошло на фоне разногласий правительства по поводу Brexit.
Ранее в отставку подал министр по Brexit Дэвид Дэвис. Он объяснил это разногласиями с премьером Терезой Мэй.
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Ранее сообщилось, что Мэй пообещала членам правительства отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона и других министров, если они попытаются сорвать план по плавному выходу из Евросоюза.
Взгляды Мэй и членов правительства разошлись по поводу деталей выхода Британии из ЕС. Мэй предлагала создать в Великобритании зону свободной торговли и сформировать перечень товаров, которые не попадут под будущие ограничения. Сторонники более жесткой линии указывали, что это сохранит зависимость Великобритании от ЕС.
Напомним, Елизавета II согласилась на Brexit.