Эфиопия и Эритрея заключили мирное соглашение. Это означает конец 20-летней войны между странами.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эритреи.

Декларацию о мире и дружбе подписали премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворк.

Joint Declaration of Peace and Friendship between Eritrea and Ethiopia, 9 July 2018; (Full statement) https://t.co/mBVCuHSLzY pic.twitter.com/XkoGf6OCuV — Yemane G. Meskel (@hawelti) 9 июля 2018 г.

В документе говорится, что страны больше не находятся в состоянии войны. Также правительства Эфиопии и Эритреи обещают сделать все для начала политического, экономического, социального и безопасности сотрудничества.

Страны договорились восстановить дипломатические отношения, транспортное сообщение и торговлю.

Кроме того, Эритрея и Эфиопия планируют определить границу между странами.

Напомним, в феврале в Эфиопии было объявлено чрезвычайное положение спустя сутки после того, как премьер-министр страны Хайлемариам Десалень заявил об уходе с поста. Решение о введении чрезвычайного положения объявлено правящей коалицией "Революционно-демократический фронт эфиопских народов".