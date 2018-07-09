Эфиопия и Эритрея заключили мирное соглашение. Это означает конец 20-летней войны между странами.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Эритреи.
Декларацию о мире и дружбе подписали премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афеворк.
Joint Declaration of Peace and Friendship between Eritrea and Ethiopia, 9 July 2018; (Full statement) https://t.co/mBVCuHSLzY pic.twitter.com/XkoGf6OCuV— Yemane G. Meskel (@hawelti) 9 июля 2018 г.
В документе говорится, что страны больше не находятся в состоянии войны. Также правительства Эфиопии и Эритреи обещают сделать все для начала политического, экономического, социального и безопасности сотрудничества.
Страны договорились восстановить дипломатические отношения, транспортное сообщение и торговлю.
Кроме того, Эритрея и Эфиопия планируют определить границу между странами.
Напомним, в феврале в Эфиопии было объявлено чрезвычайное положение спустя сутки после того, как премьер-министр страны Хайлемариам Десалень заявил об уходе с поста. Решение о введении чрезвычайного положения объявлено правящей коалицией "Революционно-демократический фронт эфиопских народов".