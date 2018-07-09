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Главная » Мир » Сирийские повстанцы убили семерых российских солдат, - СМИ
Конфликт в Сирии

Сирийские повстанцы убили семерых российских солдат, - СМИ

Сирийские повстанцы убили семерых российских солдат, - СМИ
Разрушения в Сирии / Фото : justiceinconflict.org

Атака произошла в воскресенье

09.07.18 389
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Семь российских военных погибли на юге Сирии.

Об этом сообщает лояльный сирийской оппозиции канал Nors For Studies.

Происшествие случилось 8 июля в провинции Дераа в районе н.п. Ум аль-Мийазин.

"Жители села Ум Аль-Мийазин открыли огонь по семерым российским солдатам и убили всех, что вызвало ряд авиаударов по селу", - говорится в сообщении.

Позже в другом сообщении медиаканал со ссылкой уже на свои источники сообщил, что информация о ликвидации российских военных возле села является достоверной.

Отмечалось, что операция была проведена "молодежью села Ум Аль-Мийазин против блок-поста российских оккупационных войск и сил Асада в районе моста в 11:00, до вхождения российских оккупантов и сил Асада в село".

Напомним, в Сирии оппозиция заявила о провале переговоров с российскими военными о мирном урегулировании на юго-западе Сирии.

Повстанцы отклонили требования Москвы сдаться.

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