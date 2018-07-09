Новый летательный аппарат NASA подберется к самому Солнцу

Так близко не подлетал еще ни один аппарат

Космический аппарат Parker Solar Probe станет первым в мире аппаратом, который приблизится к Солнцу всего на 6,4 млн км.

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства поделилось новыми подробностями, сообщает The Verge.

Проект Solar Probe+ подразумевает создание аппаратов, которые будут работать на расстоянии менее 10 радиусов от Солнца.

Расстояние около 6,4 млн км - это примерно девять радиусов. Для сравнения, Меркурий, являющийся ближайшей к Солнцу планетой, находится от нее на расстоянии 58 млн км.

Для того, чтобы выдерживать экстремальные температуры (около 1400 градусов), зонд Parker Solar Probe оснастят специальным тепловым щитом. Он будет иметь диаметр 2,4 м. Этого будет достаточно, чтобы сам аппарат полностью спрятался в его тени.

Конструкция теплового щита включает две панели из углерод-углеродного композита и ядра из углеродной пены толщиной 4,5 дюйма. Внешняя часть также будет окрашена специальной белой краской, чтобы отражать как можно больше тепловой энергии. В целом щит на 97% состоит из воздуха, так что весит он всего 72,6 кг.

Запуск зонда намечен на 4 августа текущего года. Максимальной близко к звезде зонд подойдёт в декабре 2024 года. Parker Solar Probe поможет учёным лучше изучить корону Солнца, получить новые данные об активности звезды, определить структуру и динамику магнитного поля светила.

Напомним, В американском космическом агентстве NASA опубликовали фото Солнца, на котором видна корональная дыра.