Число жертв наводнения в Японии возросло до 120 человек

80 человек пропали без вести

Число жертв ливней в Японии увеличилось до 120, еще 80 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

На данный момент в эвакуационных центрах в 15 префектурах страны находятся 12 тысяч человек.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ сообщил, что число спасателей и правоохранителей, направляемых в затопленные регионы, увеличилось до 73 тысяч человек. При этом всем пострадавшим муниципалитетам будет оказана финансовая помощь.

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В большинстве регионов страны дождь прекратился 5 июля, однако синоптики Японии предупреждают об опасности оползней.

Напомним, в Японии из-за мощных ливней погибли десятки человек.

Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы в ряде районов на западе страны до высшего, что означает возможность сильнейших дождей в регионе за десятилетия.