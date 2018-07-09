Число жертв наводнения в Японии возросло до 120 человек

Число жертв ливней в Японии увеличилось до 120, еще 80 человек считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает агентство Kyodo.
На данный момент в эвакуационных центрах в 15 префектурах страны находятся 12 тысяч человек.
Премьер-министр страны Синдзо Абэ сообщил, что число спасателей и правоохранителей, направляемых в затопленные регионы, увеличилось до 73 тысяч человек. При этом всем пострадавшим муниципалитетам будет оказана финансовая помощь.
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В большинстве регионов страны дождь прекратился 5 июля, однако синоптики Японии предупреждают об опасности оползней.
Напомним, в Японии из-за мощных ливней погибли десятки человек.
Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы в ряде районов на западе страны до высшего, что означает возможность сильнейших дождей в регионе за десятилетия.